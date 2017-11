Proč legalizovat?

Konopí - bezesporu jedna z nejtabuizovanějších rostlin posledních desetiletí. Proč by se jí měla společnost přestat bát?

Na začátek bych vám rád popsal svou vlastní zkušenost s konopím. Již od základní školy jsem s pravidelností v rámci nejrůznějších programů prevence slýchával, jak moc je marihuana nebezpečná, že se jí mám vyhýbat, jinak spadnu do tvrdších drog atd. Stále jen to špatné. Rozhodně žádná pozitiva.

No a poté to přišlo a vše se otočilo. Když mi bylo sedmnáct, na obou nártech mi vznikly únavové zlomeniny. Půl roku jsem měl v těle 4 zlomené kosti, ale pan doktor se svým pasivním přístupem stále myslel, že se jedná o formu artritidy a posílal mne na rehabilitace, které vůbec nepomáhaly a ještě jsem musel kvůli nim velmi brzy vstávat. Nejraději by mne tedy narval syntetickými léky na bolest, avšak naštěstí jsem nebyl plnoletý.

Bylo to zoufalé bolestivé období, kdy mi medicína nebyla schopna nijak pomoci a ještě jsem byl ve škole za flákače, který se vymlouvá a vyhýbá se tělocviku, ze kterého jsem nakonec skutečně nebyl klasifikován. Ze zoufalství jsem tedy začal pěstovat "trávu" v dobré víře, že mi pomůže.

Kromě psychoaktivního tetrahydrocannabinolu, jenž láká rekreační uživatele, obsahuje konopí dalších více než sto různých léčivých kanabinoidů, které mají v závislosti na odrůdě rostliny a specificích konkrétního uživatele velmi široký léčebný potenciál. Ano, i mne domácí "ilegální" konopná mast pomohla od bolesti a rázem bylo po únavových zlomeninách, o jejichž existenci jsem se dozvěděl až s odstupem času při rentgenu u jiného lékaře a byl jsem značně šokován.

Zdroj: Herb.co

Zatímco mi ortoped nedokázal pomoci a posílal mne na nesmyslné rehabilitace, tolik zatracovaná "ganja" na mne měla blahodárný vliv a pomohla mi. Kde je tedy to zlo? Proč se děti ve školách dozvídají pouze o tom, že je konopí nebezpečná droga? Ptal jsem se sám sebe a přicházel o všechny škatulky, které jsem do té doby nosil v hlavě.

Tímto svým vlastním příběhem jsem chtěl nastínit, že to s marihuanou není tak černobílé, jak je nám prezentováno. Řadě lidí dokázala tato rostlina, narozdíl od nebezpečnějších opiátů, pomoci od bolesti, stejně jako i od zánětu nebo řady kožních onemocnění. Kanabinoidy jsou při správném užití účinné i v boji s parkinsonovou či alzheimerovou chorobou nebo rakovinou.

I přes všechny tyto argumenty bude stále hodně lidí oponovat faktem, že se jedná o nebezpečnou drogu. Jak je to ale doopravdy? Nejnávykovější drogou na světě je společensky tolerovaný nikotin. Na předávkování další společensky tolerovanou drogou - alkoholem, umírají na světě ročně miliony lidí. Samotné THC (tetrahydrocannabinol) není na rozdíl od nikotinu ani alkoholu zdraví škodlivé a jedná se pouze o jeden z kanabinoidů, který má psychoaktivní účinky. Nejvíce škodlivým na užívání konopí je dehet, případně další splodiny, které mají, podobně jako cigaretový kouř, negativní dopad na dýchací soustavu a dutinu ústní.

zdroj: Sociedelic.com

A co argument, že konopí živí organizovaný zločin? Pokud by bylo pěstování legální, mohlo by dojít ke zdanění distribuovaného materiálu. Vše by bylo pod kontrolou a černý trh by se zmenšil na minimum.

Na závěr bych vás rád nahlodal třemi otázkami k tomuto tématu. Hledání odpovědi je těžké a iracionální, i tak budu však rád, když napíšete svůj názor do komentáře.

Proč je legální pěstovat pro potravinářské využití mák setý, který je používán k výrobě heroinu, ale pěstovat konopí pro léčebné účely je zakázané?

Proč smíme na zahradě bez problémů pěstovat smrtelně jedovaté okrasné rostliny, ale pokud mezi ně zasadíme jednu rostlinu technického konopí, vtrhne nám na pozemek zásahová jednotka?

Na jednu stranu chráníme ohrožené rostliny a živočichy, ale na druhou stranu jsme z naší flóry cíleně téměř vyhubili původní konopí seté (Cannabis sativa). Není to pokrytecké?