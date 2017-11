Módní trendy pro letošní podzim a zimu

Podzim je v plném proudu a zima už je za dveřmi. Chceš vědět, co se bude letos v chladných měsících nosit? Jestli ano, tak nepřestávej číst.

Červená

Červená barva zazářila na letošních týdnech módy po celém světě. Modelky kráčely po molech komplet zahalené v rudé barvě a troufám si tedy říct, že červená bude barva letošní zimy. Skvěle ji můžeš zkombinovat s černou, tmavě modrou nebo béžovou. Neboj se tedy i ty pořídit si do šatníku nějaký ten červený kousek, ať už se jedná o červený kabátek, boty nebo svetr.

Perly

Toto elegantní zdobení je hitem letošního podzimu. Perličky můžete vidět na svetrech, šatech, bundách nebo džínách. Perly na oblečení vypadají velmi elegantně, ale také jsou celkem výrazné, takže je už není třeba kombinovat s výraznými kousky.

Kožichy

Už sis určitě mohla všimnout, že obchoďáky jsou letos zaplaveny kožichy. Ať už se rozhodneš pro kožešinovou vestu, bundu nebo kabátek, určitě neuděláš chybu. Kožich tě bude hřát celou zimu a navíc v něm budeš vypadat elegantně a dámsky. Barvami jako je černá, béžová nebo hnědá neuděláš krok vedle, ale neboj se jít i do výraznějších odstínů. Pevně věřím, že při koupi se rozhodneš pro ty umělé, které jsou prakticky nerozeznatelné od těch pravých.

Kostky

Kostky budou zaručeně vzorem letošní zimy a to hlavně v šedé a hnědé barvě. Než ale vyrazíš do obchoďáku, podívej se dědovi nebo taťkovi do skříně, protože právě kostkovaná saka v pánském stylu budou letos hitem. Skvěle také vypadají kostkované kabáty, velké šály nebo sukně.

Džínová souprava

Tentokrát si připomeneme trend, který se nosil před několika lety a teď se znovu vrací. Džínovina bude letos in a neboj se vzít si džínovou bundu k džínům, protože takhle se to teď nosí.

